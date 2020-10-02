現代人生活壓力大，喜歡飼養寵物療癒身心，手機幾乎都充斥著滿滿的寵物照，美國德州一位21歲女大生愛麗莎（Alyssa Guerra）也不例外，經常在社群網站分享4個月大黃金獵犬波特（Porter）的生活照，只是沒想到某天她一如往常的曬照，卻引起無數網友瘋狂轉發，仔細一看才知道原來是波特的「謎之屁股」又翹又圓，讓眾人全暴動了！

在 Instagram 查看這則貼文 Porter Lee（@thegoldenporterlee）分享的貼文 於 PDT 2020 年 9月 月 25 日 上午 7:46 張貼

就讀心理系的女大生愛麗莎日前在社群網站上隨手曬出一張和愛犬合影的親密照，一人一狗同時望向鏡頭的畫面格外溫馨，不過仔細一看，被一把抱起的波特，因為手臂擠壓的關係，竟然長出又翹又圓的「嬰兒屁屁」，畫面相當滑稽。

愛麗莎表示，當時她還沒發現這個細節，因為她習慣一次連拍好幾張照片，直到某天在整理照片，準備發文時，注意到波特竟然在無意間被擠出「又肉又圓的小屁屁」，讓她當下差點笑瘋，並隨即將照片PO網。

沒想到波特的渾圓屁股蛋瞬間爆紅，引來逾萬網友關注，紛紛打趣笑說「屁屁好翹」、「好想捏啊」、「狗狗有著超級大屁股」、「瞬間被融化了」、「我怎麼看了有點害羞」。