許多人喜歡刺青彰顯個人特色，不過若是想將神像紋上身，背後禁忌不得不慎！過去就有網友透露，年輕時一位朋友想將「鍾馗牽五鬼」刺在身上，好不容易央求一位資深老師傅願意幫他紋身，沒想到友人事後竟然偷偷將神像開眼，結果7天後就車禍身亡，身上除了刺青的地方之外，全身撞得稀巴爛，讓人不勝唏噓。

原PO在臉書社團《靈異公社》PO文指出，當時友人認為「鍾馗牽五鬼」很帥，於是找上了一位很有名的刺青師傅，據悉那位師傅喝越茫，刺的圖就越傳神，因此帶著黑龍高粱去賄賂老師傅，而對方得知友人的意圖後，只回「去馗爺的廟問！馗爺同意就幫你刺！」

於是兩人又去馗爺廟上香詢問，但遲遲沒有結果，後來老宮主出言勸誡，表示「命不夠硬，刺了會出事」，但友人向馗爺承諾，不會開眼，擲筊擲了許久才得到馗爺首肯。

最後老師傅大概喝了有七八分醉後，在沒底圖的情況下就幫友人直接割線，特別的是，割線過程中友人的出血量卻出奇得少，而老師傅也說他感覺馗爺有來，約莫4小時後割線完成，但老師傅只淡淡的說了一句，「年輕人，生死有命富貴在天」。

沒想到友人後來竟然鐵齒的立刻偷偷跑去開眼，開眼完後，不僅每天都睡到驚醒，精神狀況也越來越差，問他怎麼了？他說「天天都聽到鐵鏈聲，鬼吼鬼叫的戲謔聲…」，白天整個人好好的，就是很沒精神；而晚上跟他出門，他看到車子就一直說有人在跟他招手，一直說有人要帶他去玩，也看他有要往車潮衝的感覺。

當大家真的覺得他不對勁，想帶他去找馗爺處理時已經為時已晚，「在他刺好的第7天，傳出他車禍身亡的消息，而更詭異的是，全身稀巴爛，只有刺鐘馗牽五鬼的背是完整的，一點損傷到都沒有」。

貼文一出隨即掀起網友熱議，紛紛留言回應「真的很多神尊刺了會背不起的」、「有聽說八字不夠硬的，真的不要刺神尊像，否則後果可不敢想象」、「不作死就不會死！」、「我朋友是刺鍾馗還開眼！墜樓死了」。