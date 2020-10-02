在忙碌的生活中，對需要的人伸出援手，更加難能可貴。大陸一名8旬老翁日前獨自過馬路時，因為行動不便，只能拄著拐杖艱難的過馬路，不過就在綠燈秒數快要結束時，他僅僅走了三分之一，眼看大批車潮即將襲來，所有的駕駛非但沒有不耐煩，還耐心靜待老翁過馬路，就連交警也刻意延長綠燈時間，整整137秒的時間，全部車輛宛若靜止一般，一動也不動，畫面曝光感動無數網友。

綜合陸媒報導，上月27日，江蘇寧波海曙區通途西路長樂路口正值上班的尖峰時間，一名8旬老翁拄著拐杖緩慢的過馬路，但是綠燈秒數只夠他走到三分之一處，就亮起紅燈了。

只見他停在車流中不知該如何是好，此時貼心的交警大隊指揮中心，從監視器中看見這一幕，立刻替老翁延長綠燈秒數，將原本40秒的綠燈延長到137秒，讓他有足夠時間穿越馬路。

更感人的是，全數駕駛有志一同的在尖峰時間耐心靜待老翁過馬路，期間因為突然下起雨來，車陣中的一名女駕駛還火速拿出備用雨傘，穿過重重車陣，遞給老翁遮風擋雨。

畫面曝光後，感動無數網友，紛紛留言直呼「有溫暖的城市」、「早上交通尖峰，大家也都體諒了好暖」、「人間處處有溫情」。