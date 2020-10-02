上月30日，美國東部時間清晨6點24分左右，一顆青藍色火球衝入大氣層，劃破美國15州的夜空，一閃而逝的璀璨星光就連遠在北方的加拿大也清晰可見。

根據美國流星協會（AMS）指出，包括俄亥俄州、華盛頓特區、伊利諾伊州、印第安納州、肯塔基州、馬里蘭州、密西根州、北卡羅萊納州、紐澤西州、紐約州、賓夕法尼亞州、南卡羅萊納州、田納西州、維吉尼亞州、西維吉尼亞州，以及加拿大安大略省，共有700多起目擊記錄。依據初步軌跡顯示，火球是由東南方向向西北移動，最後結束在俄亥俄州北本頓上空。

一名住在俄亥俄州的網友路克．史丹諾（Luke Starner）也釋出家門口的監視器，從畫面中可見，一顆青藍色的火球劃破漆黑的夜空，長尾巴清晰可見。

克里夫蘭州立大學（CSU）天文學家傑伊．雷諾茲（Jay Reynolds）表示，大部分的流星都在距離地表96.5公里處被看見，但是這顆流星的飛行高度更高，所以曝光率也隨之提升，以至於這麼多地區都能看得見。