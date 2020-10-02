許多原住民還有打獵的習慣，不過實際看到還是讓人眼睛為之一亮！日前就有民眾在路上拍到一位疑似原住民的機車騎士，直接將山豬五花大綁，單肩扛著山豬打道回府，一副游刃有餘的模樣讓網友看了打趣笑說「難道這是最新時尚的肩背包？」

「這什麼鬼！」原PO昨（1日）在臉書社團《爆廢公社》上傳一段影片，只見一名機車騎士，騎著機車，肩膀上卻扛著一坨龐然巨物，仔細一看竟然是一隻毛茸茸的山豬被五花大綁，直接被當成「包包」扛在肩膀上。

畫面曝光後，網友全看傻了，紛紛留言直呼「居然還是活的」、「中秋烤肉加菜啦」、「保證新鮮」、「求山豬的心裡陰影面積」、「我比較佩服他的肩膀很有力，可以輕鬆扛起一頭豬」、「揹山豬參加社區中秋烤肉，面子十足」、「高手在人間又一實例」。

也有人打趣笑說「這才是真正的野豬騎士」、「我以為是包包，差點笑死」、「遇中秋，山上的山豬臉綠了」。不過也有眼尖網友指出，這影片在網路流傳許久，並非近期所拍攝，只是適逢中秋烤肉又再度掀起討論。