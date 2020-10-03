不少人都有「寫日記」的習慣，將每天發生的事情紀錄在本子上，不僅可以做為抒發情緒的方法，也可以成為回憶過去的一種途徑。日前，日本一名人夫就發現每次和愛妻吵完架後，她總會跑去寫日記，一一列出老公的優點，讓他相當困惑，沒想到一問之下，才驚覺背後暗藏的恐怖真相。

這名人夫和妻子結婚多年，有時難免會因為一些瑣事而爭吵，但最近他卻發現了妻子詭異的舉動，他在推特「@P_chan_papa」發文，提及自己看見妻子每天都會拿著日記本，在上面列出老公的優點，像是「會幫忙抱女兒」、「替我買茶」等等，讓他感到非常困惑，好奇詢問妻子為什麼要寫這份「感謝清單」，然而妻子卻笑著回答他：「為了讓自己不要殺了你」。

許多網友看到推文後感到非常震驚，有些人也很擔心妻子的心理狀態，紛紛留言：「你的太太還好嗎？」、「悲觀一點來說，是不是平常小小的事情不斷累積，在即將爆炸之前，她透過這個清單來壓抑自己的情緒呢？請關心妻子的狀態，讓她去做想做的事情吧」、「那麼為了不被殺，你也要努力才行呢」、「你的太太看起來很辛苦，一直在提醒自己你是個好丈夫」。

不過事後這名人夫留言解釋，表示妻子只是在開玩笑而已，他也再去問了妻子寫下這份清單的動機，對方也認真地回答，「我寫這個只是為了提醒自己，不要把一切都看成理所當然」，而推主也因為這次事件更加反思自己身為丈夫和父親的不足之處。