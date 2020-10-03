帶狗出門散步時，請記得幫愛犬戴上牽繩，不只保護自己也保護別人。桃園一名女飼主，日前帶自家柴犬在停車場散步，期間竟衝來2隻大型黑狗，開始發狂的咬柴犬，而女飼主為了救愛犬，身體也被咬傷，豈料黑狗的主人這時緩緩靠近，眼看自己的狗要被打時，怒嗆「你最好不要打我的狗喔」，讓她非常氣憤。

女飼主在《爆怨公社》表示，上個月30日晚上11點左右，她與丈夫帶著家中柴犬出門，在丈夫停車時，她便拉著愛犬至附近草叢散步，豈料期間竟衝來2隻大型黑狗，不斷的攻擊她的柴犬，女飼主為了保護愛犬自己也被咬傷，一邊大聲呼喊向丈夫求救。

豈料黑狗主人緩緩靠近，甚至沒有試圖阻止，而對方的狗仍咬著柴犬不放，女飼主的丈夫見狀，趕緊拿出鐵棍驅趕黑狗，而對方主人這時才開口，更說「你最好不要打我的狗喔！你打到牠了喔！」，全程黑狗都未鬆過口，讓女飼主崩潰「你家狗攻擊我們你眼睛瞎了嗎？」。

女飼主大腿更是被咬了2個1至1.5公分的洞(圖翻攝自/爆怨公社)

這時黑狗主人才抓住自己的狗，柴犬終於被鬆開，但已經奄奄一息，女飼主表示「想著如果兒子沒上車後果會怎樣？那2隻狗沒牽繩，看到小孩肯定也是衝上來攻擊」，由於柴犬傷勢嚴重，幾乎已快沒有呼吸，趕緊先帶至獸醫院檢查，花了2萬元做清創手術，所幸牠逐漸恢復意識。

而女飼主當下為了救狗，完全沒注意到自己全身是傷，直到安定好柴犬後，她才至急診室打破傷風，大腿上更是被咬了2個1至1.5公分的洞，形容「肉都掉了！」，由於醫師擔心會細菌感染，因此傷口並未縫合，只能自行癒合，之後女飼主才報警，但員警態度相當消極，要他們自己去查能用什麼名義告對方，所幸之後換了另一名態度良好的員警承辦。

女飼主最後補充，她與丈夫都很愛狗，但當時對方黑狗緊咬家中柴犬不放，無奈只能出手，而黑狗主人全程冷眼旁觀的慢慢靠近，讓她感到非常氣憤，目前刑事、民事已都提告了，之後再進行後續處理。不少人表示「最近這種不牽繩又攻擊人家狗的事件越來越多，現在真的出門遛狗還是帶瓶辣椒水，遇到突發狀況為求救自己的狗，只能朝對方的狗噴了」、「現在超多這種沒品的飼主，明明狗狗是無辜的，沒品是飼主沒教好，飼主如果有教好、有牽繩，今天根本不會發生」。