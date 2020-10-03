浪浪待在收容所，總希望有朝一日能被領養，擁有一個溫暖的家。哥倫比亞一間動物收容所，裡面一隻3個月大的小奶狗，原本已有人願意領養，義工還特地幫牠打扮一番，穿上正式的燕尾服，模樣非常可愛，豈料到最後一刻，新主人都未現身，浪浪還未進家門就被遺棄。

A Vicente lo dejaron vestido y alborotado y sigue disponible para adopción. ✨ El supuesto adoptante de Vicente nunca... 由 Fundación Rescátame 發佈於 2020年9月9日 星期三

根據《UNILAD》報導，位於拉卡萊拉(la calera)的動物收容所Fundación Rescátame，裡面一隻3個月大的浪浪維森特(Vicente)，先前已被安排領養，因此義工當天幫牠梳洗，還換上燕尾服打扮，維森特滿心期待的等主人來接牠，豈料到最後新主人始終未現身，只撥電話告知不願意領養了。

在 Instagram 查看這則貼文 Fundación Rescátame（@rescatamebogota）分享的貼文 於 PDT 2020 年 9月 月 11 日 上午 8:18 張貼

維森特還未被帶回家，感受新家的溫暖，就被當場棄養，成了最悲慘的狗狗，而收容所人員將此事分享於臉書，讓許多人都相當痛心，所幸經過義工審慎評估後，維森特成功被領養，而新主人也表示，絕對不會隨意棄養狗，而收容所也宣傳此成功領養案例，希望讓更多人關注無家可歸的毛孩，提倡「領養代替購買」。

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而收容所義工表示，在狗隻被領養之前，領養人都會被問大量問題，主要就是希望透過審慎篩選，尋找負責且合適的狗主人，但維森特還是遇到不良的主人，也希望透過嚴格的審查，提醒民眾飼養狗的承諾，「他們曾問過程為何這麼嚴格，如果要領養的話，請記住這是永遠的承諾，動物不是可以丟棄的東西」。