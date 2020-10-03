貓咪的個性較為冷漠古怪，時常會做出一些讓主人無法理解的事情。近日，日本一名飼主替自家的愛貓購買了一款餐桌，讓牠在吃飼料、喝水的時候，脊椎的負擔不會那麼大，然而自家貓皇卻不按照飼主的所想的去行動，竟「解鎖新姿勢」，讓飼主看了哭笑不得。

現在市面上都可以買到為寵物設計的餐桌，特別的高度與桌面傾斜，都可以幫助愛寵在吃飯喝水時降低「低頭」這個動作對於脊椎的負擔，更加舒適地享用大餐。

最近，日本一名飼主「@jz5」就買下了一款木製的寵物餐桌，沒想到放上飼料和水碗後，自家愛貓卻不按牌理出牌，竟然整個身體直接站上餐桌，以一種傾斜卻又保持同一平面的方式在用餐，讓飼主看到後哭笑不得，在文中無奈表示：「很好」。

照片曝光之後，網友們全都笑翻了，「為貓著想的設計是符合人類的想法，但對貓來說可能不是對的」、「每隻貓喜歡的角度都不一樣，那也沒辦法」、「就像買了貓跳台，結果牠跑進包裝用的紙箱一樣」、「這樣吃買餐桌就沒有意義啦」。

還有很多貓飼主也紛紛PO出自己「受害照片」，開玩笑地控訴貓咪真的是一種很不聽話的寵物，「我的貓甚至把飼料從碗裡挖到地上吃…」、「這就是貓，不會按照飼主所想的去做」。