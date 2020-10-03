遇野生動物集體暴動討食物，肯定會被嚇到不敢亂動。美國一對父子日前帶愛犬，至舊金山金門公園（Golden Gate Park）散步時，期間竟遇到約14隻浣熊，看樣子似乎是來討食物，恐怖的是，就在不遠處甚至出現一匹郊狼，讓父子兩直呼「好像電影畫面」。

父子倆一出現，約14隻浣熊全靠了過去(影片來源/youtube/Anonomoss)

綜合外媒報導，馬克（Marc Estoque）與兒子埃弗（Ever）至金門公園遛狗，期間走到北邊湖區時，眼前突然出現浣熊，而且數量多達14隻左右，緊緊的盯著他們，讓父子倆非常震驚，看起來像是想討食物吃，不過他們當時都並未餵食動物。

馬克驚呼「牠們像強盜集團一樣，好像電影裡的場景」，而在幾秒鐘後，埃弗發現附近灌木叢中，竟然躲了一隻郊狼(coyote)，「牠與我們相距20英尺遠，與平常的金門公園非常不一樣」，而郊狼像在躲避浣熊家族，推測這附近可能是浣熊的棲息地。

而馬克表示，他們當天遵循路標並保持距離離開，之後若經過此地時，會更加注意謹慎。由於有些遊客無視警告，會偷餵食當地野生動物，讓牠們養成習慣，舊金山城市學院(San Francisco City College)教授馬修（Matthew Schweitzer）表示，金門公園裡的浣熊可能變得習慣人類，野生動物成群結隊討食物現象並不少見，有時甚至還會出現攻擊行為。