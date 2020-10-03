悠遊卡非常方便，不僅可以拿來搭乘大眾交通工具，還可以用來小額支付，購買商品。日前，有網友在買東西時，就看見前一名客人的悠遊卡中竟有3000多元的餘額，讓他非常震驚，也疑惑究竟為何要放這麼多錢在悠遊卡中，對此不少內行網友就跳出來曝光「神用法」。

這名網友在PTT上發文，表示自己近日去便利商店買東西，卻看見前一位結帳的中年客人竟要幫悠遊卡加值1000元，他也不小心瞄到加值後的餘額是3000多元，等於在還沒加值前就已經有2000多元了，這個狀況讓PO主非常困惑，認為這樣的餘額有點太多。

不過文章發布後，有許多網友都覺得十分正常，沒必要大驚小怪，「悠遊卡就是電子錢包啊，是有多奇怪」、「我每次儲值2000，就…不用常常儲值啊」、「就不用掏零錢，印發票很方便啊」、「停車場刷悠遊卡用的很快，更不用說加上超商超市」、「會用到為什麼不能儲？每次一百一百有夠浪費時間」。

更有內行人曝光了「包辦一天行程」的神用法，「用悠遊卡刷1280搭捷運公車上下班，有時午餐吃麥當勞或肯德基刷悠遊卡，下午茶50嵐刷悠遊卡，下班去全聯買日常用品刷悠遊卡，放假搭長途客運去宜蘭玩刷悠遊卡，有時外出騎機車也會特地到有悠遊卡機的加油站加油」；但還是有人提出相反的意見，認為信用卡更加方便好用，「誰還在儲值悠遊卡啦，直接用信用卡好嗎」、「用信用卡自動加值就好」。