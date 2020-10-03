中秋節就是要吃月餅、柚子，但如果放了10年，都沒有發霉腐壞，你敢吃嗎？大陸上海一名男子，日前在自家整理東西時，意外翻出2顆月餅，有效日期為2010年，已經放了10年，餅皮竟沒有發霉的現象，其父親還大膽的試吃，讓男子連忙阻止，不過骨灰級的月餅沒發霉，也引發討論。

月餅放了10年，看起來還像新買的(影片來源/youtube/中國新聞China News)

根據《新民晚報》報導，上海周姓男子在9月時，與90歲父親回金橋路老家整理東西，期間翻到一盒月餅，外包裝還相當完整，而他打開來看後，發現裡面原本有6顆月餅，只剩下2顆，查看月餅塑膠袋上製造日期為2010年8月30日，但保存期限僅45天。

有趣的是，放10年的月餅外皮完整，而且也沒有發霉，老父親看月餅沒壞，便拆了一顆試聞，發現並無異味，丟掉覺得可惜，竟將月餅放入鍋裡加水煮，甚至還吃了2口，嚇得周男趕緊上前阻止父親繼續吃，之後他們又找到別家的月餅，同樣用密封塑膠袋封裝，生產日期為2017年9月1日，也沒有霉壞的狀況。

上海市食品添加劑和配料行業協會專家吉鶴立表示，月餅能防腐10年，應該與水分含量有關，由於月餅生產後糖脂混合，經過乳化過程，當月餅表面水份達到3%以下時，月餅就像是包了一層膜，再加上周男的老家環境較乾燥，才達到防腐的效果，「即便防腐添加劑超標，月餅也無法保存這麼長時間，所以不必過於擔心防腐劑泛濫的問題」，建議儘管過期食物未發霉狀況，但還是不要吃。