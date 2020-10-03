有許多發明都讓人類的生活更加便利，然而卻造成了生態汙染的反效果，隨手亂丟的垃圾很可能就會造成一個物種的嚴重危機。最近，在網路上瘋傳一段「螃蟹抽菸」的影片，只見這隻螃蟹用螯夾住了菸蒂，還做出了「吸菸」的動作，手法看起來十分熟練，讓網友全都驚呆了。

🙄🤦‍♂️🤦‍♂️Another thing to see in 2020 is A Crab Smoke Cigarette

Source:- what's up..

Tip :- cigarette smoking is injurious to health

@ParveenKaswan@susantananda3 @WWFINDIA

@ pic.twitter.com/0QFtuy4CY2 — 𝗦𝗵𝗮𝗵𝗿𝘂𝗸𝗵 𝗶𝗻𝗮𝗺𝗱𝗮𝗿 🐾🐅 (@natureloversrk) September 20, 2020

根據外媒報導，這段影片由網友「@natureloversrk」上傳到推特，從影片裡可以看見，一隻小螃蟹在海灘上移動著，螯上夾著一根菸蒂，在行走的過程當中，牠不斷把菸蒂放到嘴巴前面，做出「吸菸」的動作，而菸頭的部分也在牠「吸菸」時發出紅光，一旁的人見狀卻只有出手阻擋他的去路，並沒有將菸蒂給拿走。

這段不到1分鐘的影片，讓許多網友都備感震撼，同時也對此產生擔憂，思考人類垃圾對於環境造成的負面影響，「難怪螃蟹是巨蟹座（Cancer，也有『癌症』之意）的象徵」、「甚至我都不知道怎麼抽菸，真的太震驚了」、「我們對待大自然的態度可能破壞任何生態系統」；不過也有人質疑影片的真實性，認為螃蟹根本不可能抽菸。

事實上，在今年7月台灣也曾發生過類似的事件，在台江國家公園中一隻圓軸蟹被目擊到用螯「叼菸」的畫面，生態研究員看到後感到非常無奈又擔憂，代表有民眾在國家公園中抽菸且亂丟菸蒂，而這樣的舉動很可能造成生物誤食不該吃的東西的悲劇。

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