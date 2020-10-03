帶愛犬出門散步時，一定要拉牽繩，狗才不會失控亂跑，避免害其他用路人受到驚嚇。國外有一名狗飼主，由於平時都有用牽繩拉狗，因此狗也知道自己無法跑掉，日前主人靈機一動，想看在發現沒有牽繩的情況下，愛犬會有什麼反應，豈料牠卻是愣了5秒才跑。

抖音帳號blacknight.01分享影片中，可見主人在室內用牽繩拉著法鬥，疑似打算帶牠外出，突然想試看看牠若發現沒有牽繩，會有什麼反應，當時法鬥在原地等待，而主人故意將牽繩丟在地上，聲響引起法鬥注意，馬上回頭看發生什麼事情。

當下法鬥先是低頭看著牽繩，好像在說「我沒作夢吧！主人你是認真的嗎？」，愣了將近5秒鐘後，確認主人放牠自由後，馬上向前狂奔，狂轉了2個牆角後，由於牠身形較小、腿又短，沒想到就跑累了，之後便回頭找主人，可愛模樣讓人看得哭笑不得。

影片上傳2個月，累積990萬人觀看，不少人笑瘋表示「狗：『渴望自由到產生幻覺，等等….這不是幻覺，呦呼』」、「狗：『逃跑的機會來囉！衝啊衝啊！我累了』」、「確認過眼神，他不是我主人」、「這隻狗好像以為看到幻覺，怎麼這麼可愛」、「狗狗發現自由後，超音速狂奔」。