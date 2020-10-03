每到連假期間，總有許多人會返鄉和家人團聚，因此除了高速公路會塞滿車潮以外，火車、高鐵等大眾運輸的車票更是一票難求！一名女大生好不容易搶到了一張由鹿港到南港的車票，結果卻不小心錯過班次，幸好她遇見了2名暖心的台鐵員工，讓她這趟車程感到十分幸福。

這名女大生在《Dcard》上發文，透露自己好不容易搶到連假的車票，然而當天趕往現場火車卻在眼前開走，儘管她嘗試騎車追火車，仍無能為力，她只好沮喪地返回鹿港車站，詢問售票員是否還有其他班次的座位，不過售票員看見她手上拿著的車票主動詢問，得知狀況後立刻幫她詢問主管，最後順利換到了下一班次的站票，售票員還貼心地提醒：「到時你去7車，那裡很多一段一段沒人的座位」。

上車後，因為連假期間人潮較多，基本上都沒有空的座位，因此PO主便站到車門走廊上，準備一路站到台北南港站，不過驗票員看見她的車票後，也暖心地跟她說：「有空位都可以坐沒關係，不然站到南港會很累哦～」，在2個小時後甚至還折返回來告訴她哪裡有空位可以坐，「雖然是愛心座位，但你這樣要站4小時太累了」，讓她非常感動，每次看到驗票員都會點頭致謝。

這趟搭車經驗讓PO主印象非常深刻，直呼「好幸運也好幸福」，大讚：「台鐵的工作人員真的好貼心」。而網友們看見貼文後，也同樣覺得非常暖心，「台灣人就是這麼幸福，好羨慕」、「好好喔，我上次就因為遲到一分鐘，從高雄站回去台北」、「遇過跟原po一樣的情況，台鐵工作人員真的非常好心」、「這個幸福可以，看得嘴角都微微上揚了」；但也有人指出其實這種情況本來就可以要求換票。