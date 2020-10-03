面對薪資低、物價飆升的年代，想要存到錢並不容易，有人就會靠投資股票賺錢。日本有一名71歲老伯，從35歲開始投資股票，如今買了900多間公司的股票，而他也靠著投資拿到的股東優惠券，讓他在這34年來，不必支付現金就能過生活。

根據《網易新聞》報導，日本綜藝節目《月曜夜未央》（月曜から夜ふかし）過去曾訪問71歲的桐谷廣人，由於他是一名圍棋棋士，年輕時偶爾被邀去教證券公司員工下棋，也因此接觸到股票，沒想到在短短5年內，努力專研後他透過股票投資獲利2億日元。

桐谷廣人如今不僅投資900間日本企業，就連日常用品也不用花錢，因為在日本股票市場裡有「股東優待制度」，指股民投資達一定金額後，公司會送自家禮券或產品表達感謝，他在35歲時開始經營股票，投資日本企業股票，股票市值最高曾到3億日元。

在日常生活中，所有物品都是靠股東優待券換來的，其中包括米、鹽、油、衣服等，就連代步工具腳踏車及背包，也都是免費獲得，而在飲食上，有時他也會陷入抉擇困難，假若餐點價格超過禮券金額，他就必須再補差價，某次他想吃3300日元的鰻魚飯，但手中卻只有3000日元優待券，讓他難以抉擇。

但最終桐谷廣人還是選剛好3000日圓的鰻魚飯，表示「用優待券來吃的話，是比用現金的更好吃呢」，而他早上看盤完後，就會拿優待券四處趴趴走，大啖美食、打保齡球、看展覽等，而代步工具則是騎腳踏車，衣服也是穿體育用品公司送的服飾，不過由於股東優待券有使用期限，若未在時間內用完就會變廢紙，因此他假日時就會妥善運用，生活既忙碌又不用花到半毛錢。