現今有不少人都會飼養寵物，除了起到陪伴的作用之外，牠們可愛的一舉一動也可以治癒人們因為生活、工作上的壓力和焦躁。日本一隻黃金獵犬哈利（ハリー）非常好吃，日前爺爺正在蒸地瓜，明明處於熟睡狀態的哈利聞到香味後立刻清醒，叼著自己的碗出現在門邊，全家人看到後都忍不住大笑。

這名飼主透露，哈利是一隻愛睡、愛吃又愛笑的狗狗，近日他就在推特「@toomuuuu」上分享了一段有關於哈利的可愛故事。當天爺爺正在家裡蒸地瓜，香味四處飄散，讓原本處在熟睡狀態的哈利瞬間醒過來，在半夢半醒之間叼著自己的碗就出現在了門邊，從照片裡可以看到，哈利的毛髮還有些凌亂，但牠濕潤無辜的大眼睛似乎在和大家說：「也分給我一點～」，可愛又逗趣的模樣讓飼主全家都哈哈大笑。

照片曝光之後，網友們也紛紛直呼哈利十分可愛，「哈利叼著碗在等待地瓜的樣子太可愛了」、「會叼碗過來也太聰明了吧～」、「牠的毛看起來好凌亂又好可愛，即使長這麼大了也還是個孩子啊～」、「這張照片我看了好久～真的太療癒了」。

事後，推主也更新了後續的發展，指出哈利當天吃了很多的地瓜與零食，大約傍晚的時候又再度進入了夢鄉，牠靠在當初叼著碗出現的門邊，整個身體側躺在地板上，看起來睡得十分香甜。