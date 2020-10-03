結婚是人生大事，婚前的各項準備，包括宴客、婚紗、新秘、聘金、餅錢…等開銷更是數不勝數，尤其雙方在金錢觀上的差異也容易引發爭執。對此，就有一名準新娘抱怨，由於婚宴費是由長輩買單，因此紅包他們一毛都拿不到，經過與未婚夫精算後，發現全部花費竟然高達35萬，幾乎花掉他們一整年的積蓄，讓她後悔直呼「不想結婚了...」。貼文一出，隨即掀起網友熱議，不少人一面倒吐槽「沒出國、沒聘金，能花35萬也是厲害」。

原PO在PTT「WomenTalk板」PO文指出，因為雙方父母打算回收以前包出去的紅包錢，因此決定他們出餐廳的桌錢，且賓客的紅包也是由他們收，至於聘金部分「收了後會再還給我們小倆口」。但她和未婚夫精算後，發現不含餐廳、聘金，結婚總花費仍高達35萬，讓她相當頭痛。

她透露，和未婚夫兩人收入不多，1個月最多只能存3萬，所以結婚花費相當於花掉兩人整年的積蓄，「想到這裡真的好恨自己當初沒有堅持登記就好，唉…不想結婚了！」

貼文一出隨即掀起網友熱議，眾人一面倒吐槽，「不含餐廳聘金還要35萬，你們是拍多貴的婚紗啊？」、「沒出餐廳跟聘金為何會花35萬？現在也不能出國」、「最大筆的宴客費用不是你們出，還可以花到35萬，很明顯是你們自己在婚紗戒指造型攝影上面選了超出能力的東西，自己亂花的結果吧」、「不含桌錢35萬也太多了」、「明細列出來就知道是花去那邊了」。

另外也有網友認為「要辦婚禮沒先算預算嗎？」、「這不是結婚的問題，這是宴客的問題」、「養個小孩要花掉一生的積蓄呢，準備好了嗎？」、「沒錢真的登記就好，今年有朋友信貸了70至80萬結婚，現在日子過得很苦四處借錢」、「餐廳桌錢父母出，剩下的項目其實能省的空間還滿大的」。