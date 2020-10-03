老一輩常說「360行，行行出狀元」，不過現實中，社會地位高低還是左右著話語權的聲量大小，就有網友不禁好奇「醫院院長跟將軍哪個社會地位高？」貼文一出隨即掀起熱議，更有內行人點出背後殘酷關鍵。

原PO今（3日）在PTT「八卦板」PO文指出，友人父親是某國軍醫院院長，官拜少將，但對方向別人說起自己的父親時，僅稱父親是醫院院長，而不會刻意強調是將軍，讓他不禁好奇「但我覺得說自己爸爸是將軍比較厲害耶？醫院院長台灣不知道有幾個，根本不稀罕…醫院院長跟將軍哪個社會地位高？有沒有八卦？」

貼文一出隨即掀起網友熱議，眾人一面倒指出「醫生」社會地位較高，直言「醫院院長厲害多了」、「就醫生社會地位比較高啊」、「感覺院長社會地位高吧！說將軍反而有種威嚴感而已」、「一個人聽是醫生，一個人聽是軍人，你說說要報哪一個」、「院長感覺錢多，將軍有官位沒錢，這年代大家選有錢的，如同工廠年收上億小開vs.受雇醫，99％選前者」、「將軍只能在軍中威武，院長在社會地位較高」、「就算比薪水，院長也是遠勝一般將軍吧」、「醫院院長（救人一命，勝造七級浮屠），社會地位高」。

不過也有人認為「軍醫少將的，全台灣沒幾個耶」、「軍醫少將院長，全台灣本來4個，加小英剛改的3個，總共7個而已」。