台灣半導體龍頭台積電除了新竹總部之外，在竹南、中科、南科都有廠房，總裁魏哲家先前就曾釋出不排除到高雄設廠的消息，不過隨即被董事長劉德音潑了一盆冷水，直言高雄設廠並非現階段規劃。不過日前就有網友不禁好奇「台積電為什麼不設在雙北？」貼文一出隨即掀起熱議。

原PO今（3日）在PTT「八卦板」PO文指出「台積電不考慮高雄就算了，怎麼不考慮雙北呢？雙北用電、用水有保障，土地可以靠經濟部去喬，就像竹科一樣。雙北集台灣大部分的資源，應該是最理想的考量，有沒有台積電為什麼不設在雙北的八卦？」

貼文一出隨即掀起網友熱議，紛紛留言點出「地價」才是關鍵主因，直言「先看看那個精美的地價好嗎」、「地太貴啊」、「雙北房價貴成那樣，台積建廠要先花一大筆錢，這樣最好划算」、「雙北哪來的大片便宜土地，你說看看啊！而且廠區要鄰近高速公路交流道」、「交通好的地方沒土地了吧」、「設廠台北，土地比較貴不說，一堆人吵著要調台北，其他廠區怎麼辦。設台北只有給自己找管理上的麻煩。怎麼算都不划算」。

不過也有人認為「其實台積很多非產線很適合設台北 ，竹科就給產線這樣」、「電不夠吧！不過設在雙北比在高雄好多了」、「認真回，其實八里可以考慮一下」。