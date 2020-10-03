當兵是國民應盡的義務，自民國83年後出生的男性兵役縮短為4個月，由於目前台海關係緊張，兵役問題再次引發各界關注。對此，就有網友不禁好奇，「為什麼美國人比台灣人喜歡當兵？」貼文一出隨即掀起熱議。

原PO今（3日）在PTT「八卦板」PO文指出，「兩岸和平的時代，台灣人都沒有什麼人想當兵了；美國人當兵可是真的要打仗，很可能會死在戰場的，可是美國人好像很熱愛當兵，以能當兵為榮…不解為什麼美國人比台灣人喜歡當兵？」

貼文一出隨即掀起網友熱議，紛紛留言回應「美國軍人有很多福利」、「人家是沒錢去翻身的，全世界誰在跟你喜歡當兵」、「因為美國大學學費貴學貸高，不當兵的話一般家庭負擔不起」、「美國人好像有一部分當兵是為了退伍後在學費上有減免，還有很多地方都有福利的，而且人家是真的能作戰的軍隊」、「美國那麼強，真正戰死的很少」、「有挑戰性、有榮譽感、能學到真專業、待遇又好」。

此外，不少人也點出台美之間的民風差異，「美國人看到穿軍服的人都會尊敬」、「他們當兵是有尊嚴的，台灣太難了」、「當兵有錢有地位更可以直接拿美國公民，你當不當」、「地位跟薪水都高，反觀台灣，軍人被叫米蟲」、「美國軍人非常受民眾尊重，去很多地方都優惠或免費」、「美國當兵福利很多，大公司還有保障名額，台灣只會被人資歧視」、「美軍上過戰場回家鄉可以當警察、特種還可以開課，台灣陸軍退伍只能去拉同僚保險」。