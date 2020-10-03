台灣半導體龍頭台積電傲視全球，對此就有網友好奇，大陸現在晶片弄不出來，為何不考慮直接買下台積電？並好奇問道「買下台積電要多少錢？」貼文一出，隨即掀起熱議，
原PO今（3日）在PTT「八卦板」PO文指出，大陸晶片弄不出來，現在科技公司都麻煩了，讓他不禁好奇，「怎麼不乾脆買下台積電？對大陸來說應該不難吧？比買飛機大砲來說投資價值更高」。
貼文一出隨即掀起網友熱議，紛紛留言回應「就不能買啊，之前要買發哥就被擋了」、「4100億鎂」、「十兆RMB大煉芯可以買下台積＋三星＋intel啊，但是不賣」、「聯電都不見得會賣了，還買台積電勒」、「買下台積電也沒用，美國給你斷料，照樣生不出來」。
事實上，過去也有網友問道，為何大陸不沒收台積電大陸廠，以報復美國、重創台灣？就有內行人解答「低階廠而已」、「拿走只傷的到台積電的皮毛啦，而且吃相不能太難看」、「這種舉動想嚇跑多少外國企業啊」、「他這樣亂徵工廠，馬上一堆外企撤離，馬上倒」。
文章來源：PTT/wdz1223
文章來源：PTT/foreverthink
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