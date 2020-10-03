眾所周知，烏龜是象徵長壽的代表性動物，不過近年來卻有專家學者發現，有遠比烏龜還要長壽的魚類，壽命甚至超過500歲，早在16世紀就已存活至今。

在 Instagram 查看這則貼文 Julius 🇬🇱🇩🇰（@juniel85）分享的貼文 於 PDT 2020 年 9月 月 11 日 上午 9:16 張貼

日本媒體《DIAMOND ONLINE》報導指出，人們普遍認為，壽命約為50至80歲的錦鯉相當長壽，但事實上，「格陵蘭鯊」（Greenland shark）的壽命和其他魚類不在同一個層次，動輒200歲以上的壽命，往往讓人瞠目結舌。

尤其是丹麥學家2017年在北大西洋發現了其中一隻格陵蘭鯊的壽命竟然高達512歲，出生時甚至還是16世紀，是目前已知最長壽的有脊髓動物。

據悉，格陵蘭鯊分布在格陵蘭和冰島一帶，牠的長壽秘訣來自於緩慢的生長和行動力，1年僅成長一厘米，要長到150多歲，才達到性成熟的階段，平均壽命為272歲。

此外，牠的游速相當緩慢，每3秒才能游1公尺，同時不需要太多食物，新陳代謝很低。即便如此，格陵蘭鯊性格異常兇猛，過去曾被發現體內有著馴鹿、馬及北極熊的屍骸。