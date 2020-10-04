藝術家繪畫技巧越來越精湛，甚至能畫到像照片一樣真實，為了能在藝術界脫穎而出，不少人也改變作畫形式，用口紅、紅酒、火等不同質地的工具畫畫。日前網路上瘋傳一段影片，只見有人竟指揮小鳥們，聽從他的指示完成圖案，超神的作品曝光後，讓不少人相當佩服。

影片分享網站《Gfycat》出現一段神奇影片，只見一名藝術家推著推車，上面載滿鳥飼料，小鳥們看到後都緊跟著他，而他不斷在鳥群中走動又繞圈，一開始還並未看懂他在幹嘛，但漸漸的會發現，鳥在吃飼料時，竟排成一張笑臉，之後又排出身體及四肢。

最終畫出了一個火柴人，且做出日本漫畫《七龍珠》中「龜派氣功」的姿勢，原來藝術家靠著灑飼料的方式，先畫出他要的圖案，再讓小鳥去吃，原本用飼料畫的圖案並不清楚，期間因鳥的身體而顯現，最終才讓眾網友恍然大悟，還有人猜測這群鳥究竟是雞還是鴿子，更驚呼鳥群裡甚至出現一隻體型較大的火雞。

影片目前已累積約4百萬次觀看人數，外媒《Bored Panda》曾試著找尋創作者，但並未發現任何蛛絲馬跡，不少人驚呼「作畫過程好像在看動畫啊」、「FBI探員從衛星圖看到後，可能會說『這是外星人畫的』，真的是太酷了」、「打破我對畫畫的框架啊！」。