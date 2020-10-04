位於日本長崎的溫泉勝地「雲仙地獄」，因為煙霧繚繞的魔幻景觀，被列為日本新八景之一。不過當地有一隻流浪貓，因為很懂得享受生活，因而一夕爆紅，照片曝光後網友全笑翻了！

日本一位推特帳號為「@hika_eki」的網友，去年2月前往雲仙地獄觀光時，意外撞見一隻貓咪在大寒冬的日子，爽躺在地熱區取暖，尤其是睡得不省人事的慵懶模樣，搭配一旁的告示牌上寫著「來感受地熱」的字樣，格外應景。

原PO也補充說明，指出這隻浪貓平日是由附近溫泉蛋商家所餵養，在當地不怕餓肚子。日後若有機會前往此地，或許有機會能預見這隻「地熱貓」。

畫面曝光後，隨即掀起網友熱議，不少人全被貓咪毫無防備的昏睡模樣給療癒了，紛紛留言直呼「貓咪都知道地熱的美好」、「是很會體驗生活的貓」、「太接地氣了」、「薰硫磺除蚤中」、「看這張沉睡的臉，應該是做了很幸福的夢」。