每個人都有自己的理財方式，較大膽的人可能就會購買風險較高的股票，而保守型的人大多偏向購買儲蓄險或是定存等方法。最近，一名網友就透露自己買了一個為期20年的儲蓄險，但是買完後又感覺很後悔，大嘆自己做了像是笨蛋才會做的事情。

這名網友在PTT上發文，表示自己在5年前買了一個為期20年的儲蓄險，但現在卻突然感到非常後悔，無奈地發文向網友們吐露心情，大嘆自己做了向是笨蛋才會做的事情，還氣憤地說道：「不爽耶，15年後我們來見證歷史」。

文章發布後也立刻引起網友熱議，大部分人基本上都不推薦購買儲蓄險，害怕未來會有「通貨膨脹」的問題產生，「感覺20年後錢的價值可能剩不到一半，因為10年前30元就能買到雞排，現在要60元才能買到雞排」、「你這樣不如去認養一個非洲孤兒，孤兒還會寫信感謝你」、「之前我也是買20年，很後悔，解約了賠35000多」、「叫我買儲蓄險，寧可拿去銀行定存，中途解約還不會賠錢」。

但也有人對此抱持樂觀的態度，認為至少購買儲蓄險未來還可以保有一筆存款，「畢竟每個人都會有一筆錢存著不動，如果不影響生活的情況稍微儲蓄也是正常」、「我覺得還可以接受，因為妳到四十五歲的時候，可能就有一筆兩百萬的錢」、「都已經買了，至少到時會有一筆錢，而非花光光」。