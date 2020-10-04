現代人健康意識提升，要怎麼樣才可以吃得健康也是許多人關心的議題之一，而糙米飯雖然擁有豐富的膳食纖維，相較起白米飯來說更具有營養價值，但有網友卻發現，糙米飯在台灣人的飲食當中並不普及，讓他非常好奇背後的原因。

這名網友在PTT上以標題「為什麼大家不吃糙米啊？」發文，PO主指出，根據研究，精緻澱粉就是肥胖的根源之一，而糙米身為全穀類，不僅擁有豐富的膳食纖維、低GI（升糖指數），而且還具有飽足感，比起白米飯營養價值高出許多。

雖然有些人認為糙米難吃，但PO主自己都會把糙米泡久一點，吃起來的口感比白米更有嚼勁、粒粒分明，所以他們家現在都會吃3分之2糙米，這也讓他非常懷疑，為何大家都不太會吃糙米？

對此，有網友就指出了「口感不好」和「烹調方式麻煩」的2個原因，「我同事每次都以為是米沒煮熟」、「我用IH煮還是覺得難吃，唯一支持白米」、「口感沒那麼好又比較貴」、「煮的方法比較麻煩」、「能煮得好吃的很少」。

另外，也有專業網友提到，雖然糙米營養，但並不是每個人都適合食用，尤其在台灣洗腎的人口比例偏高，吃糙米的話很可能存在風險，「慢性腎病患者不建議吃啊，台灣洗腎的人比例很高，不要自己腎不好還不知不覺加重腎負擔」、「腎病不適合」。

事實上，衛福部也列出了不適合食用糙米的3類人，分別為「腸胃有潰瘍的人」、「消化功能差的人或老人、小孩」、「腎功能偏差、腎病變以及洗腎的病人」。