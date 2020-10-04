對吃貨來說「食物」才是最重要的！最近在外國抖音平台上流傳著一段影片，一隻小奶貓正準備享用主人替牠開好的罐頭，然而一旁的大貓卻不斷搗亂將小貓推開，甚至還3度伸爪「搶劫」，對於想要吃到罐頭的念頭非常執著，讓網友們看到後都忍不住大笑。

這段影片由抖音用戶「@hninice」上傳，從畫面中可以看見，主人開了一個罐頭要給小奶貓享用，但一旁還站著另外一隻大貓不斷注視著一切，接下來，就在小貓還在聞味道的時候，大貓竟火速伸出毛掌，把罐頭瞬間抓到了自己的面前，但目擊這一幕的主人立刻上前制止，把罐頭又拉回了小貓面前，而大貓則依依不捨地伸掌挽留。

鏡頭跳轉，小貓似乎還沒有正式開動，大貓還是沒有放棄，依舊徘徊在牠的身邊伺機而動，站定「作戰位置」後大貓又再度伸出自己貪吃的毛爪，一掌往小貓的腦袋拍下去，一連撥了好幾下把小貓拖離原本的位置，最後還順勢把罐頭拉近自己，正要開吃之際，又被主人給阻撓。

第3次大貓仍採取相同的策略，這樣不屈不饒的「貪吃精神」讓主人都感到相當哭笑不得，網友們看到影片後也全都笑翻了，「可憐的寶寶，給牠們1人1份罐頭吃吧」、「看起來就像我跟我姐姐的日常」、「吃的東西是絕對不能讓步的，太可愛了～」；但也有人建議飼主，應該將大小貓分開餵食，才能避免類似搶奪食物的情況發生。