日前，埃及考古團隊在位於開羅南邊的薩卡拉（Saqqara）古代墓地中，陸續挖掘出2500年前的木乃伊古棺，如今已經出土了共59具，而考古團隊也在日前公開「開箱」，向大眾展示木乃伊的樣貌，這些棺木不僅外表彩繪顏色依舊鮮豔，就連裡面保存的木乃伊也都十分完整。

埃及考古團隊現場開箱2具古棺(影片來源/YouTube/El Mundo)

綜合外媒報導，埃及的考古團隊在今年9月初時於薩卡拉遺址一處深達11公尺的墓穴中接連挖出共59具古棺，據悉尚有未被挖掘出的棺木埋藏其中，而這些棺木可以追溯回大約2500年前（埃及第26王朝，又稱塞易斯王朝），並且從未被開封過，保存相當良好，外表的彩繪顏色仍十分鮮艷。

與此同時，這次考古還出土了不少的陪葬品以及古埃及神明雕像，考古學家哈瓦斯（Zahi Hawass）興奮表示，這項發現將會為人們了解木乃伊及古埃及的宗教信仰帶來更多的研究訊息。

Incredible Major Archaeological Discovery In Egypt 🇪🇬❤️🌎🌏👑😟

59 coffins and many artifacts dated 2600 years ago in Saqqara pic.twitter.com/sYbgiglHCE — Egypte Insolite (@Egypteinsolite) October 3, 2020

在當地時間10月3日，埃及文物部也召開記者會展示這次考古的驚人發現，並現場「開箱」2具古棺，棺木內刻有象形文字，木乃伊也保存得非常完好，文物部部長阿納尼（Khaled el-Anany）透露，祂們都帶有自己的名字和頭銜，而大部分的棺木內保存著牧師和高級官員的木乃伊。

據悉，在古埃及定都孟菲斯的時候，薩卡拉是孟菲斯的「死者之城」，而這裡也是古埃及文明的核心地區之一，多位法老的金字塔和貴族的墓地都坐落於此，其中就包含了最古老的金字塔－「左塞爾金字塔（Pyramid of Djoser）」。