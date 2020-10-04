中秋連續假期即將結束，有不少人都把握此機會和親朋好友聚在一起，一名女網友也趁機邀請男友到家中烤肉，沒想到對方全程都沒有幫忙，只顧著吃，甚至在吃到女網友父母烤的肉後還十分嫌棄，讓她瞬間氣炸了，立刻叫他「滾回去」，更狠下心和男友分手。

這名女網友在《Zuvio 校園》論壇上發文，在這次的中秋連假期間父母主動邀請男友一起到家裡烤肉，這讓PO主非常開心，認為是父母接受男友的表現，然而男友到她家後，竟只是坐在椅子上等，完全沒有想要幫忙烤肉的意思，但PO主的父母認為他是客人，並沒有太過在意。

沒想到之後發生了更誇張的事情，PO主媽媽特地拿爸爸烤好的肉過來給他吃，結果男友吃了一口後，竟在全家面前嫌棄地說：「怎麼那麼難吃，還烤焦」，讓PO主瞬間傻眼，對方卻沒有任何悔意，還變本加厲向她點餐：「我只吃牛肉，不要太熟」，荒唐的行為讓父母臉都僵了。

PO主見狀先是直白地告訴他，認為他的態度不好，這樣明講會讓父母受傷，但男友卻覺得自己沒錯，讓PO主直接怒氣爆發，要他收拾東西「滾回去」，事後她也狠下心和男方分手。

網友看到文章後都感到很傻眼，紛紛大讚PO主做得好，「很沒禮貌，家教不好，分吧」、「愛當公子的話在家就可以當了，跑去別人家當太費功夫了」、「還好你們分了…這種男生真的不優」、「提早發現也好，不然之後要分可能還有更多問題」。