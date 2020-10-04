有時間一定要多多陪伴家中長輩，儘管不能親自見面，也記得打電話和他們聊聊天，紓解他們思念兒孫的心情，也防止讓自己留下無法彌補的遺憾。最近，大陸一名女子回爺爺家過節，無意間翻看了一下桌上放的日曆，沒想到卻看見爺爺用潦草字跡所寫下的簡短日記，其中一句飽含思念的文字，更是讓她忍不住流下眼淚。

根據陸媒報導，這名女子日前返回位於黑龍江的爺爺家，當時她無意間翻看了屋內一本放在桌上的日曆，發現爺爺有著會把一天大小事簡短寫在日曆上的習慣，女子感到有趣，便繼續翻看以了解爺爺的日常生活，但是當她翻到10月1日時，只見下方寫著「孩子們都回來了，9人」，讓她瞬間感動落淚。

女子表示，爺爺奶奶平時就是很重視家庭氛圍的人，過年過節都希望可以和家人們團聚在一起，所以非常期盼這天的到來，而她也感慨地說道，應該在爺爺奶奶身體還健康的時候多回去陪陪他們，平時儘管無法陪在身邊，也可以打電話或視訊，努力與家中長輩交流。

這段影片曝光後立刻在網路上爆紅，有不少人呼籲要在還有機會的時候多陪伴長輩，「陪伴對他們來說真的很重要，希望我們都可以多陪陪自己的家人」、「多害怕這個日曆在某一天，沒有被更新了」。

還有很多人都想起了自己的長輩們，忍不住紅了眼眶，「爺爺去世時我們整理他的東西，發現好多本日曆寫著一些注重的事情，好奇翻到奶奶去世的日子，果不其然寫著『這一天老伴永遠離開了我』，幾個字看到暴哭」、「我外婆的日曆本上也會寫下每天發生了什麼，突然好想家」、「我爺爺也是這樣，每次會在日曆上，寫上誰誰誰回家、沒有回家，有些想他了」。