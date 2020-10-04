毛孩的魅力讓人無法招架！國外有一隻喜歡到處交朋友的親人狗狗，連垃圾車司機都被他的萌樣收買，每次來收垃圾的時候都會特別下車摸摸牠。日前飼主剛好休假帶狗狗離家2周，沒想到回家之後竟然在信箱裡面發現驚喜。

國外一名親人的狗狗傑特，和垃圾車司機培養出好感情。(影片來源/YouTube/iNFOnews/如遭刪除請見諒)

國外飼主莫特（Molter）養了一隻非常喜歡和人互動的4歲德國牧羊犬傑特（Jett）。一年多前傑特在院子裡玩耍的時候，正好遇到來收垃圾的垃圾車司機斯蒂克利（Curt Stickley），斯蒂克利看到傑特親人的反應，得到飼主的同意後，拿了零食給牠吃。

自此之後他們就變成要好的朋友，每周收垃圾的時間，莫特都會特別放傑特在庭院玩耍，等到斯蒂克利出現，傑特就會衝上去和牠的人類朋友「討摸摸」，斯蒂克利則會拿牠最喜歡的狗餅乾獎勵牠，這樣的互動成為每周的例行公事。直到前陣子，莫特因為休假帶著傑特出遠門玩了2周，回到家之後卻在門口發現一張奇怪的紙條，寫著「看看裡面」。

莫特好奇的往信箱裡頭一看，竟發現裡面裝了4塊狗餅乾。原來斯蒂克利在他們出門的期間，都有帶餅乾來探望傑特，雖然發現沒人在家，還是把該給牠的份放在信箱裡。這項超有愛的舉動讓莫特感動不已，特定打電話給斯蒂克利的主管大力稱讚他，並且決定以後會盡量在收垃圾的時間準時回家，讓1人1狗有足夠時間好好相處。