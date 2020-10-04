國外一名YouTuber日前發現放在院子的鳥飼料老是被松鼠偷吃，換了好幾種類型的飼料盆都沒辦法阻止。最後他心一橫，竟設計出8個「極限關卡」考驗松鼠的智力和體力，只要全部破關就能享用吃不完的核桃。

一名工程師因為鳥飼料老被松鼠偷吃，竟設計出8個極限關卡讓牠們挑戰。(影片來源/YouTube/Mark Rober/如遭刪除請見諒)

美國知名YouTuber羅伯（Mark Rober）是前NASA工程師，經常在頻道中拍攝各種自然或科學方面的有趣實驗。日前他因為疫情在家沒事做，上網訂了一個餵鳥器放在院子方便賞鳥。沒想到卻發現飼料老是被松鼠打開來偷吃，就算換了好幾個標榜防松鼠的飼料盆也沒辦法杜絕，總是會被破解。

最後他發揮工程師的專長，決定出一連串的難題給松鼠。首先他花了一段時間研究調查，發現松鼠最喜歡吃核桃，還觀察出，會來他家偷吃的一共有4隻松鼠。接著他和朋友花了好幾個禮拜的時間，徒手打造出8個包括吊橋、迷宮、滾輪、3D陷阱等關卡，甚至還設有讓松鼠打卡拍照的背板，儼然就是松鼠版本的「極限體能王」。

經過測試，4隻松鼠雖然沒有一次通過，但都很快掌握竅門，一關一關逐步突破，最後4隻松鼠都順利過關，在終點站享用美味的核桃大餐。結束後羅伯對這段旅程感到不可思議也有些不捨，但也幽默直呼「本來想要賞鳥，沒想到我竟然更喜歡賞松鼠！」

文章來源：IG/markrober
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文章來源：YT/ Mark Rober
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