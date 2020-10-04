又要出現新的動物梗圖了嗎？一名飼主日前帶著家裡柴柴上山走走，看到旁邊有牛隻趴在地上休息，便替愛犬拍下難得的同框合照留念，沒想到將照片拉大一看才發現背景的牛牛表情竟然超有戲，忍不住PO上網分享。

飼主替自家柴柴和背後黑牛合影，拉大一看才發現有亮點。(FB/柴犬小公主妹妹之我有個超級愛我的把拔 授權提供)

粉絲專頁「柴犬小公主妹妹之我有個超級愛我的把拔」的飼主經常在上面分享自家柴犬「伶秘魯」的日常生活，日前他趁著假日帶著伶秘魯到陽明山國家公園內的擎天崗踏青，剛好遇到2隻躺在地上曬太陽的黑牛，想說機會難得便幫伶秘魯拍下一系列的美照。

黑牛不只看向鏡頭，表情還超有戲。(FB/柴犬小公主妹妹之我有個超級愛我的把拔 授權提供)

沒想到事後查看照片的時候竟發現有亮點，只見伶秘魯背後其中一隻黑牛，不但有看鏡頭，甚至還露出一臉問號的無言表情，讓飼主笑忍不住笑稱「頭一次帶伶秘魯去擎天崗看牛牛，可是後面的牛牛怎麼感覺很鄙視我們的感覺…」。

黑牛一臉問號的無言表情，讓網友全笑翻(FB/柴犬小公主妹妹之我有個超級愛我的把拔 授權提供)

飼主接受《中時新聞網》的訪問時表示，這個粉專原本是替柴犬妹妹創立的，妹妹去當小天使後本來想過一陣子要再養狗，結果剛好有緣，才會在去年8月領養了伶秘魯，也由牠來繼續延續妹妹的精神。飼主也透露，今年12月就要滿4歲的伶秘魯很愛玩，特別喜歡把漂亮的小姐姐，所以才會替牠在背帶上放上「漂亮姐姐要加賴嗎？」的標語，配上牠呆萌的笑臉，將許多網友被逗得哈哈大笑。