不少家庭都會趁著中秋假期的期間團聚在一起，但還是有部分的人可能因為工作或其他因素，而沒有辦法回家陪伴家人。大陸一名女子的丈夫表示自己中秋節要工作無法回家，於是她便計畫帶著6名孩子一起去送驚喜，沒想到抵達現場後卻發生了意想不到的狀況，讓她十分崩潰。

根據陸媒報導，湖南邵陽一名女子的老公日前說自己中秋假期要工作不能回家過節，因此女子決定要帶著6名孩子一起到老公所在的城市「海口」，去給他送上驚喜，兩地的路程共1060公里，開車共需花費10多個小時，之後還得再轉搭乘3、4個小時的船，最後才終於抵達海口。

不過，女子和孩子們抵達老公的住處後，卻意外被關在了門外，她立刻打電話給老公確認對方的位置，沒想到老公早已和表妹夫開車到達湖南境內，夫妻兩人都互相想要給對方送驚喜，結果卻默契地錯開了。

新聞曝光後，不少網友都覺得十分搞笑，紛紛留言：「太意外了！都是驚喜惹得禍」、「都回去吧，說不定在路上能遇見」、「所以說，不要搞什麼驚喜」、「所以驚喜有時是最大的敗筆」、「默契驚人一致！都想給對方驚喜！悲劇了吧」、「還好，就怕是驚嚇，這個還能承受」。