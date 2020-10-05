大陸目前正處於「十一長假」的期間，有不少人都趁此機會返鄉或外出旅遊，造成高速公路瘋狂塞車，駕駛們都卡在原地好幾個小時的時間仍無法動彈，而在等待的期間總會感到無聊，因此也出現了好幾個荒唐的場面，像是有人直接下車釣魚、跳廣場舞等，更有人因為肚子餓叫來了敬業的外送員。

根據陸媒報導，這段影片近日在網路上爆紅，拍攝者原先只是想紀錄高速公路嚴重塞車的樣子，並大嘆這樣下去可能連晚餐都沒辦法吃，結果下一秒旁邊卻突然傳來一聲宏亮的「祝您用餐愉快！」。

拍攝者聽到後立刻轉動鏡頭尋找聲音來源，只見一名速食店的外送員揹著外送包，隔個圍欄送餐給高速公路上的客人，最後還帥氣地揮手向對方道別，這荒唐的一幕讓拍攝者相當震驚卻也無言以對，只能不斷發出佩服的笑聲。

網友們看到影片後，也都覺得非常不可思議，紛紛笑說：「外賣小哥能在高速上找到點外賣的（客人）也是厲害了」、「外賣小哥從不存在堵車，沒有這情況發生」、「一個敢接，一個敢點，互相給好評」、「這幹了我想幹卻一直沒敢幹的事，竟然真有可行性」、「沒有外賣小哥到不了的地方」、「神秘組織會出現在任何你需要的地方」。