今年因為受到疫情影響，民眾無法出國旅遊，造成國旅大爆發，在6月的端午節4天假期便出現了嚴重的塞車情形，其中國道5號更是塞了長達32小時，非常驚人。而中秋連假才剛結束，有網友就發現這次塞車的情況並不如端午節那時來得嚴重，讓他非常好奇背後的原因。

PO主在PTT上發文，提到3個月前的端午4天假期，國道、各大風景區聯外道路都被報復性旅遊的車潮給塞爆，但這次的中秋連假明明也同樣為期4天，但卻很少聽聞哪裡嚴重塞車的消息，讓PO主感到非常好奇，詢問：「是因為連兩周有連續假期分散了出遊人潮嗎？還是說用路人真的變聰明了？」。

對此，有不少人都指出中秋節其實是一個注重「家人團聚」和「烤肉」的節日，所以大部分人通常都不會選擇外出旅遊，「中秋節通常是跟家人團圓烤肉」、「因為中秋重頭戲是回鄉烤肉」、「中秋節很多人都是返鄉，跟家人比較少出遊」、「因為中秋節的重點是聚會烤肉，出遊不是重點」。

但也有網友表示因為這次中秋連假和國慶連假相近，有些人乾脆請假連休，認為國慶連假很可能就會碰上塞車車潮，「國慶日假期應該會塞爆，除非颱風真的來了」、「因為這次有雙連假，團圓烤肉和出遊可以分開」、「因為這一次聰明的會把連假排到雙十節，一起放」、「大家不是都請到這星期四嗎？等下個星期天才開始塞吧」。