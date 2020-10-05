每個年代都會有獨特的文化與潮流，而且有趣的是，有時候某些流行會不斷循環，過了好幾年後又再度引發人們追隨。最近，有網友就分享了一張朋友媽媽年輕時的照片，只見畫面裡有5名女子站成一排，她們身上都穿著酷帥的黑皮衣，髮型更是經典的復古「半屏山」，吸引超過1.7萬名網友朝聖、懷舊。

這名網友在《爆廢公社》中分享了這張照片，畫面裡有5名女子站成一排、微笑看著鏡頭，她們全都穿著帥氣的黑皮衣和黑色褲子，髮型更是搭配著當時最為流行的「半屏山」，PO主透露這是朋友媽媽的照片，但因為這是不少媽媽們共同的年代，所以才會分享出來，也詢問大家：「有沒有人的媽媽也跟著流行走」。

大家看到照片後立刻就引起一陣「回憶殺」，大家紛紛留言：「經典！5~6年級回憶」、「照片中的每位都很美，而且都是自然美」、「這個超難吹出來的」、「老木（母）那個年代有角度是潮流」、「經典，這才是最潮的年代，真的很漂亮」、「我家開理髮的，這照片至少超過三十年，風靡全台的山頭，頭髮過腰以上的也一堆」。

而貼文發布至今已有超過1.7萬人按讚，《爆料公社》粉專轉貼這張照片後更是吸引超過6.2萬人按讚，還有很多網友也貼出了自己年輕時、媽媽或是奶奶的「半屏山」髮型照片，可以見得這款髮型確實在當時那個年代風靡全台。