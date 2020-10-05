狗狗是人類最忠心的伙伴，只要牠認定了一個主人，就會付出自己全部的愛。韓國市場裡有一隻狗狗守在一間無人居住的房屋長達5年的時間，因為牠似乎不知道愛護自己的主人奶奶早已過世，每天都在家門前等待奶奶回來，就算市場其他老闆娘想領養牠都不願意離開。

達魯苦守家門外等待過世的奶奶長達5年時間(影片來源/YouTube/SBS TV동물농장x애니멀봐)

新主人成功打開達魯心房 將牠帶回家照顧(影片來源/YouTube/SBS TV동물농장x애니멀봐)

YouTube頻道「SBS TV동물농장x애니멀봐」日前分享了這段影片，小狗達魯（다루）一直守護在位於市場末端小巷中的一間房屋前，據市場中攤販老闆的描述，這間房子的老奶奶，也就是達魯原本的主人，在5年前的時間就已經過世了，但達魯似乎對此並不知情，只能在熟悉的家門外苦苦等待心愛的主人回家。

市場老闆們看見都非常心疼，曾經嘗試想把牠帶回家照顧，但每次達魯都會發出哀號聲，甚至掙脫牽繩轉頭跑回原本的家中，讓大家都相當無奈，而且這個市場在不久後就要進行拆遷，如果再不想想辦法，達魯就會面對流落街頭的命運，所有人都感到十分擔心。

幸運的是，有一名願意飼養達魯的女子出現，他在獸醫的建議下花了一個禮拜的時間和達魯培養感情，終於打開牠的心房，但在坐上離開的車前，達魯還是忍不住回頭張望了一下，才勇敢地跳上車迎接新生活，一旁的老闆見狀都非常驚訝，「牠從不跟人走，也不讓人摸牠，今天好像很溫順，看來是很喜歡新主人吧」。

新主人也在達魯上車後返回原本的家中拿牠的東西，在離開前女子向房屋鞠躬致意，並和原主人奶奶喊話：「我會好好照顧牠的」，也在回家後期許達魯可以盡快和自己跟其他家人培養感情，再次過上幸福快樂的生活。