可愛的貓熊寶寶「圓寶」即將在明（6）日出生滿100日，一舉一動都受到外界關注。中秋連假這幾日牠也沒閒著，開始自主練習走路，雖然腳還不是很有力，但是努力向前的萌樣還是讓人一秒融化。

即將滿百日的圓寶最近開始練走路，雖然還不夠力還是會努力向前。(影片來源/YouTube/臺北市立動物園/如遭刪除請見諒)

台北市立動物園今（5）日在臉書、官網和YouTuber等平台同步更新最新一集的「二寶日記」，不知不覺中，當初還能握在手裡的迷你「圓寶」已經長成一隻重達6,063公克的肉嘟嘟小貓熊了。

當初還能握在手心裡的小圓寶現在已經是6公斤的小肉球了。(圖/台北市立動物園提供)

近日保育員發現「圓寶」開始會自己練習走路，雖然後腳力氣還不夠，也不太能控制自己的身體，但個性執拗的「圓寶」還是會心急的會用頭作為平衡點向前滑行，甚至身上的白毛都因此被地上的髒污擦成灰色，但「圓寶」還是堅持不放棄，爬累的就在原地躺著休息。

雖然還不太會走路，但圓寶會自己爬到牆角喬一個舒服的姿勢休息，很懂得享受(圖/台北市立動物園提供)

「圓寶」也有在媽媽圓圓旁邊表演過走路，還不時望向圓圓，好像在說：「麻麻你有看到嗎？」，但圓圓更感興趣的似乎是竹子，只是一臉淡定的在旁邊大啖竹葉，母女有趣的互動把所有人都逗樂了，希望「圓寶」能趕快亮相，早日和粉絲們相見。