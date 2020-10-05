許多人在學習日文的時候，都會透過漢子來猜測大概的文意，但其實日文的漢字並非每個都和中文漢字意思一樣。有網友近日就在PTT發問，想知道台日有那些漢字容易造成彼此的誤會？其中有大批網友都直指「金玉」這兩個字，直呼「日本人看到金玉滿堂會直接嚇死！」

一名網友在PTT八卦板以標題「台日有哪些漢字詞彙容易造成彼此誤會？」發文，表示日本雖然有很多漢字，但其實有很多漢字組成起來的語意和台灣的詞彙完全不一樣，像是「留守」在中文是留在家看守的意思，日文卻是代表「外出不在、家中無人」等意。

原PO認為，台灣的日文老師應該針對這部分特別跟學生說明，才不會讓台灣人在日本鬧出笑話，而最後也好奇向鄉民發問「台灣有哪些漢字詞彙，會讓不會中文的日本人看了覺得好吃驚？或是台日還有哪些漢字詞彙容易造成彼此誤會？有沒有八卦？」

文章曝光後引起熱烈迴響，不少人紛紛留言「愛人（日文漢字是指第三者）」、「很多台灣人把「女優」直接當拍A片的」、「我送日本人『人蔘』茶當禮物時 有尷尬過，被問是『胡蘿蔔』茶?」、「最低在日文代表人品差勁」、「邪魔好像是打擾的意思」、「『老婆』，之前一個日本偶像被推這句話以為自己被罵，後來才發現是誤會」。

其中有大部分的網友都狂推「金玉」這兩個字，因為在中文代表黃金和玉等珍貴物品的自己字體在日文竟然是睾丸的俗稱「日本人看到金玉滿堂會不會嚇死？」、「金玉滿堂…」、「二股金玉大丈夫」、「金玉堂真的有嚇到日本人」、「樓下知道金玉其外的成語」。