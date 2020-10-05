今年7月在加拿大溫哥華島的海岸出現一隻正在啼哭的水獺寶寶，一天後有人發現牠媽媽在附近海面上漂流，並且已經沒有生命跡象。好在溫哥華水族館的海洋哺乳動物救援中心（Marine Mammal Rescue Centre）決定收留牠。沒想到水獺寶寶因為太過可愛，竟然迅速在全球爆紅，成為YouTube上炙手可熱的網紅動物。

小水獺喬伊因為太可愛在爆紅，全球粉絲紛紛搶看牠的日常生活。(影片來源/YouTube/Marine Mammal Rescue Centre/如遭刪除請見諒)

根據外媒報導，救援中心將這隻小水獺取名為喬伊（Joey），並經常在官方頻道直播分享牠的日常生活，沒想到竟吸引來自全球各地上千萬的粉絲前來朝聖。像是之前獸醫卡洪（Sion Cahoon）幫喬伊擦拭身體的影片就引起瘋傳，可以看到喬伊在毛巾上瘋狂扭動身體撒嬌，還跳起來「討抱抱」，讓人看了一秒融化。

在 Instagram 查看這則貼文 Marine Mammal Rescue Centre（@marinemammalrescue）分享的貼文 於 PDT 2020 年 7月 月 7 日 上午 11:12 張貼

卡洪回憶起第一次和喬伊見面那天，表示牠當時透過水上飛機送過來，體重只有3.5磅（約1.58公斤），瘦小的模樣讓人十分心疼。卡洪指出，當時最擔心牠的體溫，因為小水獺無法分泌油脂來調節熱量，同時牠的血糖數字也不是很理想。最後中心透過頻繁餵食讓喬伊能維持新陳代謝，同時也能提高血糖。

在 Instagram 查看這則貼文 Marine Mammal Rescue Centre（@marinemammalrescue）分享的貼文 於 PDT 2020 年 7月 月 8 日 下午 5:16 張貼

喬伊的狀況雖然逐漸穩定，但接下來需要面對的問題則是昂貴的養育費，根據統計，1隻水獺每年的飼養費達1.6萬美元（約新台幣46萬元）。再加上溫哥華水族館因為疫情的關係無限期關閉，讓館方的經費相當吃緊。好在喬伊的萌樣療癒不少人，吸引不少粉絲掏腰包捐款抖內，而卡洪也保證會和團隊一起盡力照顧好喬伊，不讓粉絲失望。