近幾年人類的環保意識提升，但已造成的垃圾汙染仍成為環境生態的嚴重問題，不少動物因為誤食了塑膠垃圾而死亡。日前，斯里蘭卡一名長期關注生態保育的攝影師塔馬普蘭（Tharmaplan Tilaxan）跟拍了一個大象家族，卻發現牠們竟在一大片垃圾堆中覓食，絕望吃下垃圾的畫面讓他感到非常衝擊。

“Heartbreaking photos depict elephants scouring an encroaching landfill for food in Sri Lanka, which has inadvertently caused them to ingest harmful pollutants.” - Ben Cost for @nypost

Images: Tharmaplan Tilaxan pic.twitter.com/9FAPifMw8B — Nimal Perera (@nimalhperera) October 2, 2020

根據外媒報導，塔馬普蘭跟拍了一群象家族一個多月的時間，發現牠們竟有著讓人難以置信的悲傷習慣，那就是「在垃圾堆中覓食」，而這片「露天垃圾場」就坐落於斯里蘭卡的東部，被傾倒了多個地區的垃圾，而且範圍還持續擴大，原本的森林逐漸被這些塑膠垃圾等人類廢棄物給汙染覆蓋。

Devastating video footage captures a heard of elephants foraging for food on a Sri Lankan garbage facility



📽️ Tharmaplan Tilaxan/Cover Images pic.twitter.com/sB3sc952tV — Cover Images (@cover_images) October 1, 2020

儘管人們曾在垃圾場四周加設圍欄，但很快就遭到破壞，森林也被垃圾入侵，讓大象可以很輕易地就進入這裡覓食，這也導致專家在野生動物的排泄物中找到大象未消化的汙染物，在解剖野生動物遺體時，也於牠們的胃中發現無法消化的塑膠垃圾。

而且，這樣的情況使得大象逐漸習慣在人類活動的範圍中覓食，牠們會到稻田甚至直接進入村落尋找食物，這群野生大象和附近村落的居民關係因此變得相當緊張。對此，儘管動保團體已經和當局政府進行多次會議討論，但至今仍沒有找到最好的解決方案。