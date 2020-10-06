一名網友在《靈異公社》中發文分享，自己的哥哥在前陣子過世，有天晚上他竟夢見哥哥請他幫忙照顧妻小，原本PO主以為只是一場夢而已，沒想到自己3歲的兒子卻脫口說出一句驚人的話，讓他感到相當震驚。

這名網友在貼文中透露，自己的哥哥前陣子因為腦血管破裂而離開人世，留下了妻子和兩名子女，某天晚上哥哥竟出現在夢中，告訴他放不下老婆和孩子們，「她只是家庭主婦，什麼都不會，孩子們也還小，她們以後該怎麼辦？」，PO主也出言安慰，表示大嫂非常堅強，而且自己一家肯定也會幫忙。

但哥哥依舊無法放心，請求PO主幫忙照顧老婆和孩子們，「哪怕是在她們需要幫忙的時候，幫我盡一下父親的責任就好」，他為了讓哥哥放心只好點頭接下這沉重的責任，哥哥見狀非常欣慰，紅著眼眶拍了拍他的肩膀後，就走向門口離開了。

清醒後，PO主以為一切只是個夢，懷著半信半疑的態度，然而3歲兒子起床竟告訴他：「大伯昨天晚上有來我們家也，他抱抱我，說要我乖乖長大，然後就走了」，讓他非常震驚，因為兒子只見過大伯3次，而且因為年紀還小，根本沒跟他說大伯過世的事情。

自此之後，PO主對於哥哥託夢一事深信不疑，經常會到哥哥家詢問大嫂是否需要幫忙，也承諾會一直給予支持，文末他也跟哥哥喊話，「放心去吧，天塌下來有我幫你頂著！」。

網友們看見貼文也都非常感動，紛紛留言鼓勵他：「有這樣互相幫助的兄弟姐妹真的不多了，你哥值得了」、「手足情深令人感動」、「好暖心，這才真正是家人，好棒」、「害我眼眶泛淚了，辛苦了！」、「祝福你哥哥在另外的世界裡健康開心的過著」。