小時候常常會遇到很愛捉弄女孩子的男生，像是拉馬尾、掀裙子等惡作劇，而且還會特別針對自己「喜歡的女生」。近日，日本一名人夫就將這樣的態度投射到了自家的愛貓身上，老是躲在角落偷窺騷擾牠，讓貓咪常露出困擾的表情，還不斷回頭用眼神向女主人求救。

這名女網友「@DwnTa_matsu」在推特分享了一系列自家老公騷擾愛貓的照片，只見她的老公裸露著上半身，橫躺在一道牆後，只露出自己眼睛以上的部分，用詭異的眼神緊盯著站在走廊上的貓咪，而身為受害者的貓似乎感到非常困擾，只能回頭用眼神向推主求救。

之後，推主洗完澡出來又看見老公騷擾愛貓的畫面，他這次躺在門後，僅露出一隻眼睛，以炙熱的眼神窺視著愛貓，而貓咪就躺坐在這道門的前面，無奈地和自己的男主人對視著，接下來發覺推主的存在後，又再度回過頭來求救。

不過推主也透露，老公這種愛捉弄人的個性不只會實行在愛貓身上，自己經常也會變成「受害對象」，像是常常會在冰箱、把手等地方找到的恐龍，或是一時興起就開始跳起廣告歌，甚至還會突如其來就狂講不知名的語言，讓推主和愛貓有了一樣無奈又嫌棄的心情。