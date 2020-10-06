小孩子雖然非常可愛，讓人們感到療癒，但有時他們總會做出一些無厘頭的事情，讓父母們相當頭痛。大陸一名男子近日拿出爺爺泡了10年的藥酒要招待朋友們享用，然而當他一打開瓶蓋後卻發現有些不對勁，裡面竟然被兒子「加料」了許多「奇葩藥材」。

根據陸媒報導，江蘇一戶人家為了慶祝節日，準備要用爺爺泡了10年的藥酒招待朋友一起喝，男子拿出藥酒後就覺得有些不對勁，打開蓋子才終於看清裡面的內容物，原來他的兒子不知道在什麼時候，竟然把自己的數個玩具也全都泡到了藥酒裡面，其中包含了鹹蛋超人以及恐龍的玩具。

男子立刻叫來了兒子，嚴厲地問他為何要亂丟玩具在藥酒中，兒子年紀尚小，委屈地解釋一開始只是想要幫玩具洗澡，沒想到一放進去就拿不出來了，只好讓它們一直待在裡面，男子對此相當無奈，因為不知道這些玩具究竟泡了多久的時間，藥酒基本上是不能喝了，實在不知道該如何對爺爺交代。

網友們看到影片全都笑翻了，紛紛開玩笑地留言：「可以喝，大補，說不定喝了之後還能變身」、「還好還好，以為是小孩尿裡面了」、「鹹蛋超人泡酒威力無邊」、「鹹蛋超人加持的酒難道威力不夠猛嗎？」、「酒泡鹹蛋超人和恐龍，爺爺們喝了戰勝大妖怪」、「喝上一口可以征服宇宙了」。