「塔斯馬尼亞惡魔（Tasmanian devil）」袋獾是有袋類的食肉動物，身形與小狗差不多，不過較為壯碩且肌肉發達，已在澳洲大陸絕跡3000多年，最近又被重新引進26隻，專家認為此舉可恢復並重新平衡森林生態，盼望在2021年繁殖季能迎來新生命。

「塔斯馬尼亞惡魔」袋獾身形與小狗差不多，不過較為壯碩且肌肉發達(影片來源/youtube/WildArk)

根據《CNN》報導，袋獾於1936年袋狼滅絕後，成為現存最大食肉有袋動物，但由於澳洲土狗(Dingo，又稱丁格犬)出沒，導致澳洲大陸上的袋獾逐漸消失，之後唯有塔斯馬尼亞州留有僅存的袋獾，但在1990年代，當地竟出現「袋獾面部腫瘤病」（DFTD）的未知傳染性疾病，導致袋獾數量急遽減少。

自1996年袋獾被發現以來，未知疾病已殺死約90％的袋獾，現今塔斯馬尼亞州只剩下2.5萬隻野生袋獾，因此被國際自然保護聯盟（IUCN）列為「瀕危」（EN），保育團體「澳洲方舟（Aussie Ark）」在過去10年內，不斷試圖復育袋獾，不讓牠們因面部腫瘤疾病而絕種，計劃從2011年開始，當時袋獾僅44隻到如今200多隻。

.@CNNTravel: Eleven Tasmanian devils have been reintroduced to mainland Australia, more than 3,000 years after they died out there. https://t.co/xJeD4nUAYH — CNN Asia Pacific (@cnnasiapr) October 6, 2020

澳洲方舟日前在巴靈頓高地（Barrington Tops）上，一處面積400公頃保護區野放26隻袋獾，並使用無線電項圈、紅外線相機等，定期追蹤動物的狀況，組織總裁福克納（Tim Faulkner）表示「100年後的今天，當我們回顧到這一天時，將是推動整個國家生態恢復的重要歷史時刻」。

更提到，此舉不僅僅是重新引進澳洲最受歡迎的動物之一，「而且能夠改造整個環境，在經歷數百年狐狸及其他入侵性掠食性動物破壞後，恢復並重新平衡森林生態」。而袋獾皮毛為黑色，遇到攻擊時會發出臭味及刺耳叫聲，除了狩獵外，也會進食腐肉，通常是單獨行動，但偶爾也與其他袋獾一起進食。