有些人喝醉酒後經常會做出一些脫序的行為。泰國一名男子和朋友聚餐喝醉後，竟「強抱」路邊的流浪狗回家陪睡，隔天早上醒來卻完全不記得自己的詭異行為，雖然男子事後把流浪狗帶回原本的餐廳，但他抱狗的影片在網路上爆紅，因此在網友的鼓吹之下，男子將狗狗領養回家，故事也有了溫馨的結局。

根據泰媒報導，這名男子Yutthaphum Kaewekhem日前和朋友到燒烤店聚餐，而他因為喝了不少酒所以醉了，在要回家的時候他看見燒烤店旁有一白一黃兩隻狗，便一股腦地要把牠們都帶回家，抱到車上幾次後狗狗們都快速逃走，最終男子選擇了黃色的狗狗硬是帶了回去，還抱著牠沉沉地睡了一覺。

隔天，目睹一切的朋友叫男子起床後，他還非常不可置信，直到看完影片才明白自己做了什麼事情，因為怕狗狗是有主人的，男子很快就把牠給送回燒烤店，還承諾會負擔牠一年的醫藥和伙食費，並買了食物向牠賠罪，但經了解這隻狗狗其實是一隻流浪犬。

這段「強抱狗狗」的影片很快就在網路上爆紅，許多網友都紛紛鼓吹他領養這隻狗，一開始男子因為工作時間不穩定，沒有辦法好好照顧狗狗而拒絕，但最終還是決定將牠收編，並幫狗狗取名為「豬肉（หมูทะ）」，以紀念他們第一次相遇的地方。