寵物有時就像小孩子一樣，對於新事物都充滿好奇，但大膽嘗試後，結果總讓主人哭笑不得。日本有一名貓咪飼主，家裡養了一隻橘貓，日前牠看到一個小盒子後，因此就決定嘗試塞進去看看，但由於牠的頭部較大，塞進去後反而會很不舒服，甚至還可能會卡住，超蠢模樣讓主人笑翻。

日本飼主@_Alber_tina養了一隻橘貓，日前牠在家翻找物品時，發現地上有一個空的餅乾盒，馬上勾起牠的興趣，不斷的用腳掌玩弄空盒，甚至試圖將頭塞進去，不過由於牠的頭部較大，且盒子也未被固定住，因此當牠嘗試把頭往內塞時，盒子就隨著外力往後移動。

橘貓完全不死心，一路把空盒推到角落，才有機會塞頭進盒中，豈料牠才發現不對勁，又黑又窄的空間，讓橘貓不斷的甩頭，頭頂著空盒繞了好幾圈，試圖將空盒甩開，費了一番努力才掙脫盒子的糾纏，一臉懵逼的樣子讓206萬人笑翻。

不少人也貼出愛貓同樣行為，只見牠們將頭塞進餅乾盒、塑膠袋及面紙盒中，許多人笑翻表示「有一種湯姆貓與傑利鼠的感覺」、「牠可能是全世界最笨的貓...」、「盒子到底有什麼魔力，牠們為何這麼執著啊」、「我家的狗也會做同樣的事情...我的狗是隻貓嗎？」。