最狂狗主人。泰國一名飼主對傑克羅素㹴犬(Jack Russell Terrier）情有獨鍾，沒想到他連養了20隻，到了吃飯時間愛犬就會一擁而上，而就寢時，20隻傑克羅素㹴更是全跳上床，幾乎快把主人淹沒了，宛如「複製貼上」的畫面，讓不少人覺得很有趣。

居住於泰國曼谷的狗主人為愛犬創了臉書粉專「หมาวัดหลวง」，擁有7千多名粉絲，由於獨愛傑克羅素㹴犬，因此他便一口氣養了20隻，每當有人經過時，牠們都會馬上聚集圍觀，當主人要餵食物時，牠們也會圍在一起等待，由於同品種且花色大同小異，因此畫面好像被「複製貼上」一樣。

日前狗主人上床睡覺時，愛犬也跟著爬上去，只見他躺著的枕頭底下，似乎還躺著一隻愛犬，牠們像是棉被一樣，全趴在主人的身上，一半被當成抱枕使用，一半還負責暖腿，幾乎要把主人淹沒了，塞滿了整張床「零空隙」，超擁擠的壯觀畫面獲得6千多人按讚。

เมื่อคืนหลังจากเจรจาความกันถึง 3 รอบ ก็ได้ข้อยุติ..อนุญาตให้พ่อมีสิทธิ์ขึ้นไปนอนบนที่นอนได้!! เย้!!! (ใครจะยอมนอนพื้นทุกวัน..จริงป่ะ!!) 由 หมาวัดหลวง 發佈於 2020年9月6日 星期日

不少人表示「最狂肉體抱枕」、「養這種狗的主人可能會變瘦，因為牠們精力都超旺盛」、「這照顧起來一定超花時間，我光是幫一隻狗洗澡，就快被搞到崩潰」、「這麼多隻狗，主人能記住所有狗的名字嗎？」、「每一隻都長得好像，主人認得出來誰是誰嗎？」。